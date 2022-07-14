Белых Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
17.08.1991
Рождение ребёнка
11.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
28.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна