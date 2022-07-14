Белых Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна

Бракосочетание
17.08.1991

Жена: Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
11.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
28.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна

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