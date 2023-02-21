Стародубцева (Копанева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Копанева) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1957

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.08.1975

Муж: Стародубцев Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1976

Дочь: Холманских Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Стародубцев Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
29.05.1982

Дочь: Сухих Ия Анатольевна

Отец ребёнка: Стародубцев Анатолий Михайлович