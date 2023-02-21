Стародубцева (Копанева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1957
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.08.1975
Рождение ребёнка
11.08.1976
Дочь: Холманских Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Стародубцев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1982
Дочь: Сухих Ия Анатольевна
Отец ребёнка: Стародубцев Анатолий Михайлович