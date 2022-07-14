Мотовилова (Голомидова) Алевтина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотовилова (Голомидова) Алевтина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1960

Отец: Голомидов Василий Васильевич

Мать: Голомидова (Шкурихина) Надежда Николаевна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Василий Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семидьянова (Семидьянова) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Лаптев Иван Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Иван Аркадьевич

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