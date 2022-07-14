Мотовилова (Голомидова) Алевтина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1960
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лаптев Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семидьянова (Семидьянова) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Лаптев Иван Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно