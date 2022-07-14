Семидьянова (Семидьянова) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семидьянов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семидьянов Олег
Рождение ребёнка
2
Дочь: (Семидьянова) Полина Олеговна
Отец ребёнка: Семидьянов Олег
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семидьянов Олег