Семидьянова (Семидьянова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семидьянова (Семидьянова) Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Муж

Дети

2 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаптев Иван Аркадьевич

Мать: Мотовилова (Голомидова) Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семидьянов Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семидьянов Олег

Рождение ребёнка
2

Дочь: (Семидьянова) Полина Олеговна

Отец ребёнка: Семидьянов Олег

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семидьянов Олег

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