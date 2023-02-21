Семидьянов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2
Дочь: Полина Олеговна
Мать ребёнка: Семидьянова Марина Ивановна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семидьянова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семидьянова Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно