Семидьянов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семидьянов Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

2 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2

Дочь: Полина Олеговна

Мать ребёнка: Семидьянова Марина Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семидьянова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семидьянова Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семидьянова Марина Ивановна