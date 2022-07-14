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Голомидов Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1978

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1978

Отец: Голомидов Георгий Васильевич

Мать: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

Бракосочетание
04.08.2000

Жена: Голомидова Наталья

Рождение ребёнка
12.02.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голомидова Наталья

Рождение ребёнка
18.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голомидова Наталья

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