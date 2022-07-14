Голомидов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1978
Бракосочетание
04.08.2000
Жена: Голомидова Наталья
Рождение ребёнка
12.02.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голомидова Наталья
Рождение ребёнка
18.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голомидова Наталья