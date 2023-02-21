Голомидова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомидова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1976

Отец: ?

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.08.2000

Муж: Голомидов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
12.02.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голомидов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
18.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голомидов Александр Георгиевич