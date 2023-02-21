Голомидова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1976
Отец: ?
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.08.2000
Рождение ребёнка
12.02.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голомидов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
18.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голомидов Александр Георгиевич