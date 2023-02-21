Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1954

Отец: Лаптев Аркадий Трофимович

Мать: Лаптева Апполинария Тихоновна

Рождение ребёнка
05.05.1976

Сын: Голомидов Станислав Георгиевич

Отец ребёнка: Голомидов Георгий Васильевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.05.1978

Сын: Голомидов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Голомидов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1988

Дочь: Свиридова Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Голомидов Георгий Васильевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Развод
Неизвестно

Муж: Голомидов Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голомидов Георгий Васильевич