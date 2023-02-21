Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1954
Рождение ребёнка
05.05.1976
Сын: Голомидов Станислав Георгиевич
Отец ребёнка: Голомидов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1978
Сын: Голомидов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Голомидов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1988
Дочь: Свиридова Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Голомидов Георгий Васильевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно