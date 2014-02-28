Лаптева Апполинария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева Апполинария Тихоновна

Лаптева Апполинария Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.02.2014

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Аркадий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Лаптев Аркадий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Лаптев Аркадий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Аркадий Трофимович

Смерть
28.02.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close