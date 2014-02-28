Лаптева Апполинария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.02.2014
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Аркадий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лаптев Аркадий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Лаптев Аркадий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2014