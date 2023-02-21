Лаптев Николай Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Николай Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаптев Аркадий Трофимович

Мать: Лаптева Апполинария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Галина Николаевна

Смерть
Неизвестно