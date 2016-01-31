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Голомидов Макар Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2016

Отец: Голомидов Станислав Георгиевич

Мать: Голомидова Ирина Александровна