Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Голомидов Макар Станиславович
Голомидов Макар Станиславович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.2016
Пол
Мужской
Отец
Голомидов Станислав Георгиевич
1976 г.р.
Мать
Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2016
Отец:
Голомидов Станислав Георгиевич
Мать:
Голомидова Ирина Александровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь