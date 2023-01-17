Костылева (Казанцева) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылева (Казанцева) Анна Фёдоровна

Костылева (Казанцева) Анна Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1900

Дата смерти

?.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1900

Отец: Казанцев Фёдор Григорьевич

Мать: Казанцева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Костылев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Костылев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
16.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич

Кировская обл. Лебяжский р-н. Кокоревский с/с дер. Ильинцы
Рождение ребёнка
29.01.1931

Сын: Костылев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мыльникова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
09.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
04.08.1938

Сын: Костылев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фёдоровых Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылева Василий Ерофеевич

Смерть
?.12.1969
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Байса, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close