Костылева (Казанцева) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1900
Дата смерти?.12.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1900
Рождение ребёнка
1922
Сын: Костылев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
16.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич
Кировская обл. Лебяжский р-н. Кокоревский с/с дер. Ильинцы
Рождение ребёнка
29.01.1931
Сын: Костылев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мыльникова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
09.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
04.08.1938
Сын: Костылев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Фёдоровых Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Костылева Василий Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1969
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Байса, Уржумский муниципальный район, Кировская область