Фёдоровых (Костылева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоровых (Костылева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Костылева Василий Ерофеевич

Мать: Костылева Анна Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
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