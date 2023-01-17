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Костылева Василий Ерофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

16.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Костылев Ерофей Васильевич

Мать: Костылева Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Костылев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Костылев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна

Кировская обл. Лебяжский р-н. Кокоревский с/с дер. Ильинцы
Рождение ребёнка
29.01.1931

Сын: Костылев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мыльникова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.08.1938

Сын: Костылев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фёдоровых Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Анна Фёдоровна

Смерть
16.12.1955
Похороны
Неизвестно
Байса, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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