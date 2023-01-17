Костылева Василий Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти16.12.1955
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1922
Сын: Костылев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна
Кировская обл. Лебяжский р-н. Кокоревский с/с дер. Ильинцы
Рождение ребёнка
29.01.1931
Сын: Костылев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мыльникова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.08.1938
Сын: Костылев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Фёдоровых Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Костылева Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костылева Анна Фёдоровна
Смерть
16.12.1955
Похороны
Неизвестно
Байса, Уржумский муниципальный район, Кировская область