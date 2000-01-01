Костылев Ерофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костылев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Костылева Василий Ерофеевич
Мать ребёнка: Костылева Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Костылева Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Кузьма Ерофеевич
Мать ребёнка: Костылева Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Степан Ерофеевич
Мать ребёнка: Костылева Федосья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Прокопий Ерофеевич
Мать ребёнка: Костылева Федосья Ефимовна
Смерть
Неизвестно