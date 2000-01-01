Костылева Федосья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Федосья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Костылева Василий Ерофеевич

Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Прокопий Ерофеевич

Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Кузьма Ерофеевич

Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ерофеевна

Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Ерофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Степан Ерофеевич

Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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