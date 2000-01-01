Костылева Федосья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Костылева Василий Ерофеевич
Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Прокопий Ерофеевич
Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Кузьма Ерофеевич
Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ерофеевна
Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Степан Ерофеевич
Отец ребёнка: Костылев Ерофей Васильевич
Смерть
Неизвестно