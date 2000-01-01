Казанцева Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Мария Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1900 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1900

Дочь: Костылева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Казанцев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Фёдор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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