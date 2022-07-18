Заболотских (Токменинова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1956
Бракосочетание
28.07.1978
Рождение ребёнка
16.12.1978
Дочь: Водовозова (Заболотских) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Заболотских Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
28.11.1983
Дочь: Халилова (Заболотских) Марина Александровна
Отец ребёнка: Заболотских Александр Евгеньевич