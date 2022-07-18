Заболотских (Токменинова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотских (Токменинова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1956

Отец: Токменинов Иван Павлович

Мать: Токменинова (Костылева) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
28.07.1978

Муж: Заболотских Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.12.1978

Дочь: Водовозова (Заболотских) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Заболотских Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.11.1983

Дочь: Халилова (Заболотских) Марина Александровна

Отец ребёнка: Заболотских Александр Евгеньевич

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