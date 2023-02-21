Водовозова (Заболотских) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водовозова (Заболотских) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978

Отец: Заболотских Александр Евгеньевич

Мать: Заболотских Галина Ивановна

Бракосочетание
30.06.2000

Муж: Водовозов Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
05.12.2001

Сын: Водовозов Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: Водовозов Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
23.05.2013

Сын: Водовозов Демид Евгеньевич

Отец ребёнка: Водовозов Евгений Леонидович

Развод
2023

Муж: Водовозов Евгений Леонидович

Место жительства
Неизвестно
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