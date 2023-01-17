Леонова (Токменинова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонова (Токменинова) Нина Павловна

Леонова (Токменинова) Нина Павловна

avatar

Место рождения

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.03.1940

Дата смерти

16.01.1981

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940

Отец: Токменинов Павел Андрианович

Мать: Токменинова Мария Антоновна

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Николай Петрович

Североуральск, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Николай Петрович

Североуральск, Североуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Николай Петрович

Смерть
16.01.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close