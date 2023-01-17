Леонова (Токменинова) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения08.03.1940
Дата смерти16.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940
Рождение ребёнка
17.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1981