Токменинов Аркадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1929
Дата смерти11.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1929
Рождение ребёнка
12.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токменинова Ираида Нифантьевна
Рождение ребёнка
25.03.1960
Дочь: Карпова Татьяна Аркадьевна
Мать ребёнка: Токменинова Ираида Нифантьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токменинов Павел Аркадьевич
Мать ребёнка: Токменинова Ираида Нифантьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1979
Причина смерти: погиб в шахте