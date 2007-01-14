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Токменинов Аркадий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1929

Дата смерти

11.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1929

Отец: Токменинов Павел Андрианович

Мать: Токменинова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
12.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токменинова Ираида Нифантьевна

Рождение ребёнка
25.03.1960

Дочь: Карпова Татьяна Аркадьевна

Мать ребёнка: Токменинова Ираида Нифантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токменинов Павел Аркадьевич

Мать ребёнка: Токменинова Ираида Нифантьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Ираида Нифантьевна

Смерть
11.10.1979
Причина смерти: погиб в шахте
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