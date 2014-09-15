Токменинов Павел Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинов Павел Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токменинов Аркадий Павлович

Мать: Токменинова Ираида Нифантьевна

Рождение ребёнка
07.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2018
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