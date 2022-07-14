Токменинова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токменинов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Токменинов Павел Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
07.06.1987

Дочь: Войник (Токменинова) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Токменинов Павел Аркадьевич

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