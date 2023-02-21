Токменинова (Попова) Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1888
Рождение ребёнка
14.09.1888
Дочь: Надежда Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
10.08.1889
Дочь: Васса Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
09.12.1890
Сын: Токменинов Павел Андрианович
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Мелянда, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1893
Дочь: Александра Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Уфимцева Мария Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
11.08.1897
Сын: Токменинов Иоан Андрианович
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
15.12.1898
Дочь: Анастасия Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
15.02.1901
Дочь: Иулиания Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
06.12.1902
Дочь: Погудина Анна Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Смерть
Неизвестно