Токменинова (Попова) Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Попова) Марина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Андрей Дмитриевич

Мать: Попова Наталья Иларионовна

Бракосочетание
31.01.1888

Муж: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
14.09.1888

Дочь: Надежда Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
10.08.1889

Дочь: Васса Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
09.12.1890

Сын: Токменинов Павел Андрианович

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Мелянда, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1893

Дочь: Александра Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Уфимцева Мария Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
11.08.1897

Сын: Токменинов Иоан Андрианович

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
15.12.1898

Дочь: Анастасия Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
15.02.1901

Дочь: Иулиания Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
06.12.1902

Дочь: Погудина Анна Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Смерть
Неизвестно
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