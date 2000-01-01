Патрушева (Токменинова) Татьяна Павловна
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения07.01.1915
Дата смерти28.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1991
Запорожье
Причина смерти: Болезнь