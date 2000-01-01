Патрушева (Токменинова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева (Токменинова) Татьяна Павловна

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

07.01.1915

Дата смерти

28.08.1991

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915

Отец: Токменинов Павел Андрианович

Мать: Токменинова Матрона Григорьевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрушев Александр Степанович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрушев Александр Степанович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрушев Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушев Александр Степанович

Смерть
28.08.1991
Запорожье
Причина смерти: Болезнь
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