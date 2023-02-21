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(Патрушева) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Патрушев Александр Степанович

Мать: Патрушева Татьяна Павловна