Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Патрушева) Тамара Александровна
(Патрушева) Тамара Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Женский
Отец
Патрушев Александр Степанович
Мать
Патрушева (Токменинова) Татьяна Павловна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Патрушев Александр Степанович
Мать:
Патрушева Татьяна Павловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь