Патрушев Александр Степанович
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Запорожье
Причина смерти: Болезнь