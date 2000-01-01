Патрушев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушев Александр Степанович

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрушева Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
Запорожье
Причина смерти: Болезнь
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