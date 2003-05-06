Патрушева (Токменинова) Евдокия Павловна
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения16.02.1918
Дата смерти06.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
10.01.1939
Елизаровский сельсоветЛедяжского р-она
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Патрушев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.01.1951
Дочь: Патрушева Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.07.1953
Дочь: Плотицина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.03.1956
Дочь: Кожевникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич
Село Дуван Башкирской АССР
Смерть
06.05.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Черлакское кладбише города Омска