Патрушева (Токменинова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева (Токменинова) Евдокия Павловна

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

16.02.1918

Дата смерти

06.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918

Отец: Токменинов Павел Андрианович

Мать: Токменинова Матрона Григорьевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
10.01.1939

Муж: Патрушев Василий Афанасьевич

Елизаровский сельсоветЛедяжского р-она
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Патрушев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.01.1951

Дочь: Патрушева Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.07.1953

Дочь: Плотицина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.03.1956

Дочь: Кожевникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Патрушев Василий Афанасьевич

Село Дуван Башкирской АССР
Смерть
06.05.2003
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Черлакское кладбише города Омска