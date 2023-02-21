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Патрушев Василий Афанасьевич

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

28.04.1913

Дата смерти

28.05.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1913

Отец: Патрушев Афанасий Яковлевич

Мать: Патрушева Мария Николаевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
10.01.1939

Жена: Патрушева Евдокия Павловна

Елизаровский сельсоветЛедяжского р-она
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Патрушева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Патрушев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Патрушева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
08.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Евдокия Павловна

Село Дуван Башкирской АССР
Смерть
28.05.1970
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь
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