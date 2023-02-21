Патрушев Василий Афанасьевич
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения28.04.1913
Дата смерти28.05.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1913
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
10.01.1939
Елизаровский сельсоветЛедяжского р-она
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Патрушева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Патрушев Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Патрушева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1951
Рождение ребёнка
01.07.1953
Рождение ребёнка
08.03.1956
Село Дуван Башкирской АССР
Смерть
28.05.1970
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь