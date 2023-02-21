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Патрушев Валерий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Патрушев Василий Афанасьевич

Мать: Патрушева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрушева Галина Ивановна

Смерть
2003
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