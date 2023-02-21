Патрушев Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Патрушева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Патрушева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003