Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953

Отец: Патрушев Василий Афанасьевич

Мать: Патрушева (Токменинова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеблыкина (Плотицина) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Плотицин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гражданкина (Плотицина) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Плотицин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотицин Василий

Рождение ребёнка
09.07.1974

Сын: Плотицин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Плотицин Василий

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