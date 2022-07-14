Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1953
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеблыкина (Плотицина) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Плотицин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гражданкина (Плотицина) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Плотицин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотицин Василий
Рождение ребёнка
09.07.1974
Сын: Плотицин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Плотицин Василий