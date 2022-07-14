Плотицин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеблыкина (Плотицина) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гражданкина (Плотицина) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1974
Сын: Плотицин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна