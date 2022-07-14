Плотицин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотицин Василий

Плотицин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеблыкина (Плотицина) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гражданкина (Плотицина) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
09.07.1974

Сын: Плотицин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Плотицина (Патрушева) Наталья Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.