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Троян Иван Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Около 1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Троян Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Троян Антон Иванович

Мать ребёнка: Троян Елизавета Филипповна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Троян Пётр Иванович

Мать ребёнка: Троян Елизавета Филипповна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Божко Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Троян Елизавета Филипповна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Троян Мария Ивановна

Мать ребёнка: Троян Елизавета Филипповна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Абрамова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Троян Елизавета Филипповна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Троян Елизавета Филипповна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Троян Леонид Иванович

Мать ребёнка: Троян Елизавета Филипповна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троян Елизавета Филипповна

Смерть
Около 1971
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