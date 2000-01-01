Троян Мария Ивановна
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1944
Сын: - Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: - Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1947