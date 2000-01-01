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Троян Мария Ивановна

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Около 1944 г.р.
Около 1946 г.р.

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Троян Иван Лаврентьевич

Мать: Троян Елизавета Филипповна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: - Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: - Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1947
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