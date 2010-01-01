Абрамова (Троян) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Троян) Галина Ивановна

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Троян Иван Лаврентьевич

Мать: Троян Елизавета Филипповна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Абрамов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Абрамова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 2010
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