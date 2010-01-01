Абрамова (Троян) Галина Ивановна
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Абрамов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Абрамова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 2010