Базилевич (Троян) Анастасия Ивановна
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Базилевич Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно