Базилевич (Троян) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевич (Троян) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Троян Иван Лаврентьевич

Мать: Троян Елизавета Филипповна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Базилевич Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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