Троян (Фисенко) Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян (Фисенко) Елизавета Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Около 1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Троян Антон Иванович

Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Троян Пётр Иванович

Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Божко Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Троян Мария Ивановна

Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Абрамова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Троян Леонид Иванович

Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троян Иван Лаврентьевич

Смерть
Около 1948
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
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