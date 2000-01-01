Троян (Фисенко) Елизавета Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Троян Антон Иванович
Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
1912
Сын: Троян Пётр Иванович
Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Божко Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Троян Мария Ивановна
Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Абрамова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1937
Отец ребёнка: Троян Иван Лаврентьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1948
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)