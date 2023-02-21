Троян Леонид Иванович
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиОколо 2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: Троян Елена Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троян ?
Мать ребёнка: не указана
Советский Союз,Карелия,г. Петрозаводск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троян ??
Мать ребёнка: не указана
Советский Союз,Карелия,г. Петрозаводск
Смерть
Около 2010
Россия,Карелия,г. Петрозаводск