Троян Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Леонид Иванович

Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Троян Иван Лаврентьевич

Мать: Троян Елизавета Филипповна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: Троян Елена Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троян ?

Мать ребёнка: не указана

Советский Союз,Карелия,г. Петрозаводск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троян ??

Мать ребёнка: не указана

Советский Союз,Карелия,г. Петрозаводск
Смерть
Около 2010
Россия,Карелия,г. Петрозаводск
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