Троян Антон Иванович
Место рожденияРоссия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1932
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Троян Валентина Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1941