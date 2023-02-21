Троян Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Антон Иванович

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Место рождения

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Троян Иван Лаврентьевич

Мать: Троян Елизавета Филипповна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Троян Николай Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Троян Валентина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1941
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