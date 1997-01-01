Божко (Троян) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко (Троян) Ольга Ивановна

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Место рождения

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Около 1997

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Троян Иван Лаврентьевич

Мать: Троян Елизавета Филипповна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Божко Любовь Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Божко Валентина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Божко Василий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Божко Нина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Божко Галина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: Божко Наталья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1997
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