Божко (Троян) Ольга Ивановна
Место рожденияРоссия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиОколо 1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Божко Любовь Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Божко Валентина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1950
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Божко Нина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Божко Галина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: Божко Наталья Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1997