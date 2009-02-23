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Троян Пётр Иванович

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Место рождения

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Троян Иван Лаврентьевич

Мать: Троян Елизавета Филипповна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Бракосочетание
06.01.1937

Жена: Троян Анна Васильевна

Советский Союз,Омская область,п. Павлоградка
Рождение ребёнка
?.12.1937

Сын: Троян Николай Петрович

Мать ребёнка: Троян Анна Васильевна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
01.07.1939

Сын: Троян Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Троян Анна Васильевна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
11.11.1941

Дочь: Эмих Вера Петровна

Мать ребёнка: Троян Анна Васильевна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ с. Павлоградка)
Рождение ребёнка
29.08.1944

Дочь: Голикова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Троян Анна Васильевна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Смерть
?.02.1946
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка (близ д. Хорошки)
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