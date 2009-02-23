Троян Пётр Иванович
Место рожденияРоссия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Дата рождения1912
Дата смерти?.02.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Бракосочетание
06.01.1937
Жена: Троян Анна Васильевна
Советский Союз,Омская область,п. Павлоградка
Рождение ребёнка
?.12.1937
Мать ребёнка: Троян Анна Васильевна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
01.07.1939
Мать ребёнка: Троян Анна Васильевна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Рождение ребёнка
11.11.1941
Дочь: Эмих Вера Петровна
Мать ребёнка: Троян Анна Васильевна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ с. Павлоградка)
Рождение ребёнка
29.08.1944
Дочь: Голикова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Троян Анна Васильевна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Смерть
?.02.1946
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка (близ д. Хорошки)