Голикова (Троян) Валентина Петровна
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Дата рождения29.08.1944
Дата смерти23.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1944
Отец: Троян Пётр Иванович
Мать: Троян Анна Васильевна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Бракосочетание
29.06.1966
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки
Рождение ребёнка
03.08.1967
Сын: Голиков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Голиков Анатолий Васильевич
Советский Союз,Воронежская область,п. Терновка
Смерть
23.03.1994
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки