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Голикова (Троян) Валентина Петровна

Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)

Дата рождения

29.08.1944

Дата смерти

23.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1944

Отец: Троян Пётр Иванович

Мать: Троян Анна Васильевна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка (близ Павлоградки)
Бракосочетание
29.06.1966

Муж: Голиков Анатолий Васильевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки
Рождение ребёнка
03.08.1967

Сын: Голиков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Голиков Анатолий Васильевич

Советский Союз,Воронежская область,п. Терновка
Смерть
23.03.1994
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки