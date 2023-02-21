Голиков Анатолий Васильевич
Место рожденияСоветский Союз,Воронежская область,Грибановский район,с. Козловка
Дата рождения1944
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Советский Союз,Воронежская область,Грибановский район,с. Козловка
Бракосочетание
29.06.1966
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки
Рождение ребёнка
03.08.1967
Сын: Голиков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Голикова Валентина Петровна
Советский Союз,Воронежская область,п. Терновка
Смерть
1979
Советский Союз,Воронежская область,п. Терновка