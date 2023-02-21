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Голиков Анатолий Васильевич

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Место рождения

Советский Союз,Воронежская область,Грибановский район,с. Козловка

Дата рождения

1944

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Советский Союз,Воронежская область,Грибановский район,с. Козловка
Бракосочетание
29.06.1966

Жена: Голикова Валентина Петровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки
Рождение ребёнка
03.08.1967

Сын: Голиков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Голикова Валентина Петровна

Советский Союз,Воронежская область,п. Терновка
Смерть
1979
Советский Союз,Воронежская область,п. Терновка
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