Троян Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроян Лаврентий

Троян Лаврентий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Троян ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Троян Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Троян Захарий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троян Ефимия Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close