Троян Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Троян ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Троян Захарий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троян Ефимия Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно