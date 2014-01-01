Троян Захарий Лаврентьевич
Место рожденияРоссия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Троян Лаврентий
Мать: не указана
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Троян Антонина Захарьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1948
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1952
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троян Ефросиния
Смерть
Неизвестно