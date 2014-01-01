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Троян Захарий Лаврентьевич

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Место рождения

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Троян Лаврентий

Мать: не указана

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Алексеевка
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Троян Антонина Захарьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Троян Николай Захарьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Троян Иван Захарьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Троян Виктор Захарьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Троян Пётр Захарьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троян Ефросиния

Смерть
Неизвестно
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