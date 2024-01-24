Ануфриева (Фролова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Фролова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1879

Дата смерти

16.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1879

Отец: Фролов Василий

Мать: Фролова Мария Павловна

Рождение ребёнка
04.04.1902

Дочь: Трантина Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ануфриев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Трантина Вера Кузьминична

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1910

Сын: Ануфриев Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Ануфриев Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ануфриев Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байбордина Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ухлова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Смерть
16.11.1947
пос. Новлянка Селивановского р-на Владимирской обл.
По словам внучки - Глазуновой Любовь Сергеевны, перед смертью пожелала быть похороненной на кладбище в Новлянке. Скзала, что не хочет, чтобы ее хоронили на Горбатке - «потому что там одни коммунисты н... Показать все
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