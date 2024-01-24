Ануфриева (Фролова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1879
Дата смерти16.11.1947
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1879
Отец: Фролов Василий
Мать: Фролова Мария Павловна
Рождение ребёнка
04.04.1902
Дочь: Трантина Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Трантина Вера Кузьминична
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1910
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1915
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байбордина Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткина Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ухлова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Ануфриев Кузьма Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Смерть
16.11.1947
пос. Новлянка Селивановского р-на Владимирской обл.
По словам внучки - Глазуновой Любовь Сергеевны, перед смертью пожелала быть похороненной на кладбище в Новлянке. Скзала, что не хочет, чтобы ее хоронили на Горбатке - «потому что там одни коммунисты н... Показать все