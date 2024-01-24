Трантина (Ануфриева) Вера Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти29.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
28.01.1931
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Трантин Василий Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Смерть
29.07.1987
п. Красная Горбатка Владимирской обл.