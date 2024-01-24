Трантина (Ануфриева) Вера Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина (Ануфриева) Вера Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

29.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: Ануфриева Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1931

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Трантин Василий Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Василий Маркович

Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Смерть
29.07.1987
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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