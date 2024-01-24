Трантин Василий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантин Василий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Марк Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1931

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Трантина Вера Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина Вера Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Смерть
Неизвестно
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