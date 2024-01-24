Трантин Василий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин Марк Семенович
Рождение ребёнка
28.01.1931
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Трантина Вера Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Смерть
Неизвестно