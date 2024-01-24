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Ануфриев Сергей Кузьмич

Место рождения

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской

Дата рождения

14.10.1915

Дата смерти

01.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1915

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: Ануфриева Дарья Васильевна

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
24.12.1940

Сын: Ануфриев Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Ануфриева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
09.09.1942

Сын: Ануфриев Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Ануфриева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
15.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Александра Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
г. Муром
Смерть
01.12.1994
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