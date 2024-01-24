Ануфриев Сергей Кузьмич
Место рожденияд. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Дата рождения14.10.1915
Дата смерти01.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1915
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
24.12.1940
Мать ребёнка: Ануфриева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
09.09.1942
Мать ребёнка: Ануфриева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
15.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Муром
Смерть
01.12.1994