Ануфриева (Трантина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Трантина) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Алексей Миронович

Мать: Вера Даниловна

Рождение ребёнка
24.12.1940

Сын: Ануфриев Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Ануфриев Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
09.09.1942

Сын: Ануфриев Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Ануфриев Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
15.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Сергей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Сергей Кузьмич

Смерть
23.06.2007
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