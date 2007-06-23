Ануфриева (Трантина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин Алексей Миронович
Мать: Вера Даниловна
Рождение ребёнка
24.12.1940
Отец ребёнка: Ануфриев Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
09.09.1942
Отец ребёнка: Ануфриев Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
15.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Сергей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.2007